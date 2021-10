Spektakel in de hoofdstad: Union wint met z'n tienen na 2 doelpunten achterstand

Union - Seraing in een notendop:

Seraing troeft voltallig Union voor de rust af

Daarvoor moest het in het zonovergoten Dudenpark dus afrekenen met Seraing, dat na een aangenaam en evenwichtig wedstrijdbegin de eerste klappen uitdeelde. Jallow worstelde zich eerst knap door het Brusselse middenveld om de bal even later via beide palen voorbij doelman Moris te trappen.

Tienkoppig Union doet Seraing sidderen en beven

Toch bleek niets minder waar, want Union kwam onherkenbaar uit de kleedkamer en drukte Seraing vanaf het eerste fluitsignaal naar achteren. Dat leverde aanvankelijk vooral de ene hoekschop na de andere op, maar wanneer de ingevallen Mitoma iets te veel ruimte kreeg van zijn verdediger, plaatste hij de 2-1 netjes in de verste hoek.



In het Dudenpark ging het van luid naar luider en dat gaf de spelers van Union duidelijk vleugels. Eerst hield Dietsch Vanzeir met een geweldige reflex nog van de intussen verdiende gelijkmaker, maar even later was het toch raak. Undav tikt de verre voorzet van Nielsen recht in de voeten van Vanzeir, die niet anders kon dan er 2-2 van maken.



Je zou bijna vergeten dat niet Seraing, maar Union met een mannetje minder speelde, ook al speelde er bij de thuisploeg eentje voor drie. Mitoma bekroonde zijn geweldige invalbeurt door - opnieuw op aangeven van Vanzeir - de 3-2 voorbij Dietsch te knallen. Het mirakel van Union leek voltrokken.



Met een achterstand stak Seraing toch even de neus aan het venster, al was dat van korte duur. Het was zelfs Union dat de comeback in stijl afrondde. Undav liet die kans in de eerste plaats onbegrijpelijk liggen, maar met een onnavolgbare versnelling en een gekruist schot maakte Mitoma zijn hattrick compleet en zette hij de kers op de onwaarschijnlijke comebacktaart van Union.