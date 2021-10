Tissoudali en Depoitre gunnen Eupen de leidersplaats niet

KAA Gent - KAS Eupen in een notendop:

Depoitre mist de kansen, Tissoudali scoort wel

Vijf minuten voor affluiten kreeg Gent toch wat het verdiende, al was het dan op discutabele wijze. Bezoes voelde de hand van Peeters en ging gretig liggen in de zestien meter. Laforge wees naar de stip, de VAR greep niet in: penalty. Himmelmann stopte de elfmeter van De Sart, maar Tissoudali scoorde in de rebound.

Eupen speelde met de leidersplaats als inzet, maar dat was er hoegenaamd niet aan te zien. De hele eerste helft was het eenrichtingsverkeer naar het Eupense doel, maar bij Gent liep er een spits zonder vertrouwen rond: Laurent Depoitre.

Na de pauze lukt het dan toch voor Depoitre

Na de pauze ging AA Gent gewoon door op zijn elan. Tissoudali en Ngadeu lieten na om Gent snel een veilige marge te bezorgen.

Gaandeweg de tweede helft kwam Eupen toch wat beter in de partij. Agbadou kopte de eerste Eupense kans over. Ook aanvaller Nuhu, in de eerste helft amper aan de bal geweest, liet zich nu wat meer in het spel betrekken. Hij trapte op aangeven van Peeters hoog over.

Twintig minuten voor tijd nam uitgerekend Depoitre de twijfels weg bij AA Gent. Eupen liet zich verrassen door een snel genomen vrije trap van De Sart, waarna Tissoudali breed legde tot bij Depoitre. Die bleef deze keer wel kalm voor doel en legde de 2-0 keurig in het hoekje.

Wedstrijd gespeeld, al viel er in het slot aan beide kanten nog een kans te noteren. Invaller Rocha dwong Bolat tot een zeldzame redding, aan de overzijde voegde Depoitre nog een misser toe aan zijn lijstje. Het bleef 2-0, AA Gent maakt wat plaatsjes goed in de stand, Eupen laat de leidersplaats schieten.