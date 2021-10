Waarom Verstappen en Red Bull bezorgd zijn? "Verbaasd dat Mercedes zo'n stap heeft kunnen zetten"

"Ze hebben hun snelheid op de rechte stukken de laatste weken duidelijk kunnen verhogen", merkte Red Bull-baas Christian Horner. "Vroeger konden we hun snelheid evenaren dankzij kleinere vleugels, maar nu raken we niet meer in hun buurt."

"Ik denk echt dat ze hun niveau verhoogd hebben. Wij moeten echt meer snelheid vinden, want een voorsprong van 6 punten is niets waard. Het wordt echt heel moeilijk."

Max Verstappen heroverde in Turkije de koppositie in het F1-kampioenschap, maar echt blij zag hij er niet uit. Mercedes was namelijk duidelijk sneller in Turkije en bij Red Bull gaan de alarmbellen af.

"Vooral hier in Turkije hebben we gezien dat vooral Lewis met een grotere vleugel toch een groot voordeel had op de rechte stukken. Het is aan ons om het maximale uit onze motor te halen. Maar het verbaast me dat Mercedes nog zo’n stap heeft kunnen zetten met zijn motor."

Vooral die laatste uitspraak van Horner is frappant, want volgens de F1-regels mogen de teams hun motoren tijdens het seizoen niet verbeteren. Mercedes weerlegt die bewering van Horner.



"We hebben niets veranderd aan de auto, dus ik weet niet waarom we sneller waren", zei Hamilton. "De circuits in Sotsji en Istanbul lagen ons misschien gewoon iets beter."



Dat is misschien het enige positieve dat Red Bull kan onthouden na Turkije. "Dit was wellicht het circuit waarop Mercedes het beste voor de dag kwam dit jaar", zegt Horner. "Dus onze twee rijders op het podium en de leiding in de WK-stand, dat is positief voor ons."