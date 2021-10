Lewis Hamilton is gefrustreerd: "Beter geen pitstop meer gemaakt"

Lewis Hamilton had tijdens de race over de boordradio al een flinke discussie gevoerd met zijn team. "Waarom moet ik naar binnen?", zei de Brit, die was opgerukt naar de derde plaats achter Max Verstappen, maar na zijn pitsstop viel hij terug naar plaats vijf.

Hamilton worstelde in de laatste zeven rondes met zijn nieuw setje intermediate-banden en kreeg ze niet op temperatuur. "Ik zei het toch", riep de titelverdediger boos naar zijn ingenieur.

"Het was volgens mij helemaal geen moeilijke beslissing, maar het is wat het is. We zullen hieruit leren. Ik had mijn instinct moeten volgen, daarom ben ik gefrustreerd, maar ik luisterde omdat we als team werken en het team riep me naar binnen."



"Achteraf gezien hadden we waarschijnlijk buiten kunnen en moeten blijven", zei Hamilton. "We verloren twee plaatsen door de pitsstop, misschien zelfs wel meer. Als je 8 ronden voor het einde nog wisselt van banden, dan heb je de tijd niet meer om die nieuwe banden goed te gebruiken."