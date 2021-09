Klimt AA Gent uit dal tegen Anderlecht? "Moeten niet wakker geschud worden"

"Ooit komt er beterschap"

"Hjulsager en Odjidja zijn op hetzelfde moment uitgevallen. Maar dat is ook voetbal, we moeten door dit moment. Ooit komt er beterschap en zullen we mensen recupereren. Ik ben ervan overtuigd dat we uit dit dal zullen geraken."

"We missen ook een paar cruciale mensen in dezelfde sector", geeft Vanhaezebrouck nog aan als reden voor de mindere start van zijn team.

"Maar, ik herhaal: we gaan komende zondag onze 16e wedstrijd gespeeld hebben dit seizoen. Anderen in onze competitie komen net boven de helft van dat aantal. Dat is ook wel een reden voor ons puntentotaal natuurlijk. Er waren heel veel kleine medische problemen door de opeenvolging van matchen na mekaar."

"We hebben veel mogelijkheden gehad om veel meer punten te pakken. Er is maar één middel: voort werken en iets extra's proberen te doen: iedereen individueel, maar ook als staff. We moeten hieruit zien te geraken: dat is duidelijk."

7 punten is voorlopig de magere oogst van AA Gent in de competitie. Toch vindt Hein Vanhaezebrouck dat de prestaties van zijn team beter zijn geweest dan de 16e plaats in de stand doet vermoeden. "Ik word wel wat mottig van de stand, zeker na de wedstrijden die we gespeeld hebben", zegt de coach één dag voor het treffen met Anderlecht.

"Het wordt steeds belangrijker nu"

Aan de kwaliteit ligt het niet? "Offensief kunnen we beter doen, "vindt Vanhaezebrouck. "De kwaliteit is er zeker, maar we laten die niet altijd zien. We moeten efficiënter zijn en het veel koeler afmaken. Hadden we dat gedaan: dan hadden we misschien vijf of zes punten meer gehad."

"Maar okay, het is een les. Tegen Club Brugge waren we heel efficiënt, maar de matchen daarna is het weer verdwenen. Ik hoop dat mijn spelers het nu weer begrepen hebben."

Morgen speelt AA Gent een inhaalwedstrijd in Anderlecht. Een match met het mes op de keel? "Ja, maar dat was het in Kortrijk eigenlijk ook al", beseft Vanhaezebrouck. "Die wedstrijd moesten we ook winnen om de aansluiting te verzekeren, maar dat hebben we toen niet gedaan."

"Het wordt steeds belangrijker nu. Anderlecht heeft de laatste wedstrijden wel veel punten gepakt. Ze hadden misschien ook wel mindere momenten, maar bij hen zat het wel mee of draaiden ze het zelf goed om. Als we morgen verliezen, wordt de kloof serieus. Negen punten overbrug je niet zomaar."

Hoe zit het me de druk van het bestuur? "Het is ons doel en onze verantwoordelijkheid om die wisselvalligheid uit het team te krijgen. Ik denk niet dat Michel Louwagie ons dat moet zeggen om dat te beseffen. We weten maar al te goed waar we moeten aan werken. Het is zijn taak om kritisch te zijn, maar wakker moet hij ons niet schudden."