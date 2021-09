AA Gent pakt punt op Anderlecht, Refaelov maakt gelijk vanaf stip

Anderlecht - Gent in een notendop

Castro-Montes geeft Gent hoop met rake trap

De lange solo van Bezoes was al een waarschuwing voor Anderlecht, maar net voor de rust was het toch raak. Met zijn snelle voetjes maakte Alessio Castro-Montes ruimte voor zichzelf en hij plaatste de 0-1 enig mooi in de hoek.

Lang was het topmoment van de match de uitreiking van de Gouden Schoen aan Lior Refaelov voor de aftrap. Hein Vanhaezebrouck had de defensieve organisatie goed uitgetekend bij Gent en daar beet Anderlecht zijn tanden op stuk.

Anderlecht en Gent laten zege liggen in slotfase

Anderlecht tapte na de rust uit een heel ander vaatje. Invaller Amuzu bracht snelheid en diepgang in de ploeg en nu had Bolat wel werk. Met een dubbele schaarbeweging en knap schot stak Yari Verschaeren het vuur aan de lont.

De aanvalsgolven van Anderlecht leverden ook een gelijkmaker op. Castro-Montes hing iets te lang aan de arm van Gomez in de zestien en de ref legde de bal op de stip: Refaelov faalde niet en stuurde Bolat het bos in: 1-1.

Anderlecht haalde even adem en zette daarna nog een slotoffensief in, met onder meer invaller Benito Raman. In de extra tijd had een andere invaller, Joshua Zirkzee, de winning goal aan de voet, maar Bolat doorzag zijn plannetje en zijn pass naar Amuzu.

Onverwacht kreeg ook Gent nog een uitgelezen kans op de zege. Samoise speelde een ultieme counter niet goed uit en op de daaropvolgende hoekschop kopte een vrijstaande Godeau onbegrijpelijk ver naast. Zo bleef het 1-1, een uitslag waarmee Anderlecht en Gent allebei niet tevreden konden zijn.