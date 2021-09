Wie is Alec Segaert, onze verrassende gouden medaille op het EK tijdrijden?

18 jaar is hij en rijdend bij het bescheiden team Gaverzicht - Be Okay. Volgend seizoen maakt hij de overstap naar het belofteteam van Lotto-Soudal. Dan vat hij ook zijn hogere studies aan: burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Het zal een enorme uitdaging zijn om studies en wielrennen te combineren.

"Stampen" op de grote molen

Hij klopte daarbij zijn grootste uitdager Cian Uijtdebroeks. "Dit resultaat is het omgekeerde van op het BK, toen werd ik tweede na Cian. Vroeger heb ik hem wel al geklopt in het tijdrijden, maar het laatste jaar heeft hij een enorme stap gezet. Net daarom geeft dit zeker een extra motivatie richting het WK."

Naar eigen zeggen is ronddraaien van de grote molen op lange rechte stukken helemaal zijn ding. Segaert is na deze Europese titel dan ook super gemotiveerd om zijn stunt over te doen op het WK in eigen land, een rit tussen Brugge en Knokke.

Rustig, volwassen en stressbestendig

Volgens zijn entourage is Alec Segaert rustig, volwassen en heel stressbestendig. Dat bleek bijvoorbeeld in aanloop naar dit EK. Vorige week nog liep hij een barst op in het schouderblad na een val in koers. Toch ontaardde dat niet meteen in grote paniek.

Segaert: "We zijn er thuis heel rustig mee omgegaan. Alle dagen ging het beter en het vertrouwen groeide weer. Ik wist ook dat mijn voorbereiding in orde was en dat het zou moeten lukken."



Die rust is best straf voor iemand die nog niet zo lang fietst. Segaert deed namelijk een vijftal jaar aan triatlon. De voorbije 2 jaar combineerde hij dat met koers. En dat werd lastiger. Dat stelde ook zijn broer vast, die zijn trainer is.

"Mijn koersprogramma zit te vol. Vooral met mijn zwemtrainingen kon ik het niet meer combineren. Ik ben blij dat ik de deze keuze heb gemaakt. Ik doe het nog niet zo lang en kijk, in mijn vierde jaar win ik al een medaille op een EK."