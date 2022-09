Bondscoach Serge Pauwels: "Ik denk niet dat we het ergens hebben laten liggen"

"Hoofd laag houden", "Hier naar de rechterkant van de weg", "Hup, hup, hup"... We konden de instructies van de Belgische bondscoach goed meevolgen tijdens de beloftentijdrit vanmorgen. Het was een leuk extraatje in de uitzending.

"Ik heb al filmpjes zien verschijnen over onze megafoon", lacht bondscoach Serge Pauwels. "Dat is ook niet erg, want er is niets geheim. We geven gewoon wat instructies door over het parcours en proberen naar het einde toe nog wat aan te moedigen."

Segaert had tijdens zijn zilveren tijdrit een uitgebreide staf om op terug te vallen in de wagen. "Ik riep door de megafoon, en omdat het niet zo veilig is om tegelijk te rijden, zat Sven Vanthourenhout achter het stuur. Ook Loïc, de broer en coach van Alec zat mee in de auto. Hij heeft de pacing-strategie opgesteld en dan is dat toch

handig om dat af en toe door te geven aan Alec", zegt Pauwels.