Mauri Vansevenant baalt, Jumbo-Visma-product Archie Ryan wint

Geen hattrick voor Quick Step-Alpha Vinyl in de Ronde van Slovakije. In een lastige finale kwam Mauri Vansevenant net tekort voor de dagzege. Hij moest zijn meerdere erkennen in Archie Ryan, een 20-jarige Ier van het Jumbo-Visma-Development Team. Ryan werd onlangs nog 4e in de Ronde van de Toekomst.