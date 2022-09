BEKIJK: Machtige Jordi Meeus etaleert zijn snelle benen in bizarre slotfase van de Tour of Britain

Eindelijk. Na heel wat ereplaatsen heeft Jordi Meeus zijn eerste zege van het seizoen beet. In de bizarre slotfase van de 5e etappe van de Tour of Britain nam een deel van het peloton de verkeerde afslag, maar onze landgenoot wist wél de weg. De 24-jarige spurtbom van Bora-Hansgrohe klopte onder anderen Tom Pidcock in de laatste rechte lijn.