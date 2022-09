Cees Bol weet weer wat winnen is! Nederlander triomfeert na millimetersprint in Tour of Britain

Van 8 maart 2021 was het geleden dat Cees Bol zijn handen nog eens in de lucht mocht smijten na de finish.

Vandaag eindigde die droogte voor de Nederlandse sprinter van DSM. De opluchting was groot.

Gisteren was Corbin Strong net de sterkste in de hellende slotkilometers, voor Omar Fraile. De Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech vergalde zo de instuif van "thuis"ploeg Ineos Grenadiers in de eerste etappe van de Tour of Britain.

Vandaag mochten de Britten opnieuw geen chips en cava op tafel zetten. Al scheelde het geen haar. Deze keer was het Jake Stewart - niet van Ineos, wel van de samengestelde Britse ploeg - die het thuispubliek net niet deed kirren van plezier.

In de hobbelige finale werd een late aanval van onze landgenoot Dylan Teuns in de kiem gesmoord door de sprinttrein van DSM. De Nederlandse kopman bedankte zijn ploegmakkers en smeet zijn fiets een millimeter verder dan zijn belager Stewart.

Corbin Strong - de overwinnaar van gisteren - snelde naar de derde plaats, en mag morgen zo gewoon weer zijn leiderstrui aanmeten.