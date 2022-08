Cian Uijtdebroeks heerst bergop in Ronde van de Toekomst, maar grijpt naast gele trui door straftijd

Na een reeks kansen voor de sprinters en de punchers waren in de 7e etappe de echte klassementsmannen aan de beurt. De dag startte wel in mineur voor de Belgen aangezien Lennert Van Eetvelt de rittenkoers moest verlaten met een keelontsteking.

Nadien namen voornamelijk de Fransen in dienst van het 19-jarige toptalent Lenny Martinez de koers in handen. Op de flanken van de Col de la Madeleine, de slotklim, leek de Franse springveer zich voor te bereiden op een sprongetje, maar het was Cian Uijtdebroeks die er als eerste vandoor ging.

De Belgische kopman kreeg nog even met Alex Baudin een andere Fransman mee, maar Uijtdebroeks was snel helemaal alleen en diepte meteen een stevige kloof uit op de andere klimmers.

In de achtergrond deed Michel Hessman er samen met de Italiaan Davide Piganzoli alles aan om zijn leiderstrui te redden.

Maar Uijtdebroeks maakte zijn achterstand van 1'16" en leek dus de nieuwe eigenaar van de gele trui. Maar de jury had gezien dat onze landgenoot in de finale een bidon had aangenomen, terwijl dat niet meer was toegestaan.

De volgende dagen krijgt Uijtdebroeks nog 2 loodzware bergritten voorgeschoteld waarin hij een nieuwe gooi kan doen naar de gele trui.