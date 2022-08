Lennert Van Eetvelt (4e) moet Ronde van de Toekomst verlaten met keelontsteking

Na een 2e plek in de vijfde rit en een 9e plek in de zesde rit prijkte Lennert Van Eetvelt op een mooie 4e plek in het klassement.

De 21-jarige belofte ziet zijn knappe prestatie nu gedwarsboomd door een keelontsteking. "Het is heel jammer, want ik kon goed opbouwen naar deze wedstrijd en voelde me klaar."

"Ik vind het jammer dat ik moet opgeven voor mijn koers echt begonnen is", zegt Van Eetvelt. De Belg won dit jaar al een rit in de Baby Giro.