4e rit van de Tour of Britain is hapje voor Gonzalo Serrano, die Pidcock en Teuns klopt in de sprint

Opnieuw nét niet voor de sprintersploegen. In de vierde rit van de Tour of Britain bleef een elitegroepje met Omar Fraile, Tom Pidcock, Gonzalo Serrano en landgenoot Dylan Teuns het aanstormende peloton voor. Ferme namen in het groepje aanvallers. Toch was het de minst bekende, Serrano van Movistar, die zich de snelste toonde in de laatste meters. Teuns werd derde na Pidcock.