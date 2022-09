Valentin Madouas, wél naar het WK, doet het à la Benoît Cosnefroy in Luxemburg

De Fransen bewijzen de jongste weken en masse dat ze klaar zijn voor het WK van 25 september.

Quick Step-Alpha Vinyl werkte hard voor Florian Sénéchal, maar de Franse kampioen had geen antwoord in petto op de aanval van thuisrijder Kevin Geniets op de laatste pukkel van een lastige finale.

Zijn team Groupama-FDJ had in het laatste uur ook geen verstoppertje gespeeld en toen Geniets gegrepen werd, nam ploegmaat Valentin Madouas snoeihard over.

De Fransman kopieerde het Canadese nummertje van landgenoot Benoît Cosnefroy, die zijn kat stuurt naar het WK.

Madouas reist eind deze week wel af en geeft dus een overduidelijk visitekaartje af.