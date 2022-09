Alec Segaert tevreden met zilver: "Achter zo'n beer tweede worden is heel mooi"

Alec Segaert was al Europees kampioen tijdrijden bij de beloften en had de stiekeme ambitie om ook wereldkampioen te worden in die discipline. Hij deed het voortreffelijk, maar stuitte op een sterke, drie jaar oudere Noor.

"Ik ging fantastisch van start, voelde eigenlijk niets en plots had ik dan de

eerste tussentijd. Daarna was het eerder zaak van mezelf een beetje in bedwang te

houden om niet te zot te doen."

"Mijn broer (die trainer is van Alec) heeft op voorhand een perfect pacing-plan opgesteld. Ik heb dat proberen te volgen, maar het is moeilijk om niet over je toeren te gaan in het begin van zo’n tijdrit."



"Bij de doortocht van de tweede ronde had ik ongeveer dezelfde tijd als Waerenskjold, maar ik wist dat hij een heel sterke tweede ronde had gereden, dus toen besefte ik al wel dat het moeilijk ging worden. Achter zo’n beer tweede worden is zeker mooi."