Miguel Van Damme heeft hoopvol nieuws: "Dokters vonden geen leukemie meer"

Miguel Van Damme staat nog steeds onder contract bij Cercle Brugge, maar de strijd van de doelman speelt zich de laatste jaren vooral naast het veld af. Hij vecht tegen leukemie. Een zwaar gevecht en eind vorig jaar kreeg hij te horen dat hij uitbehandeld was. Maar Van Damme bleef vechten, ook voor zijn vrouw en hun pasgeboren kindje.

Nu komt hij met heugelijk nieuws op Instagram. "Op dit moment verloopt alles goed", schrijft hij. "Iedereen in mijn omgeving had het opgegeven. Dat zeiden ze niet, maar ik zag het aan hun gezichten. Tot mijn controles de laatste maanden steeds beter werden."

"De dokters vonden geen leukemie meer in mijn bloed en ook in de ruggenmergpunctie was niets meer te zien. We blijven voorzichtig en spreken nog niet van genezing. Zover zitten we zeker nog niet."

"Nu alles positief is geniet ik er wel van. Ik probeer te trainen en zo veel mogelijk te genieten van het leven met mijn vrouw, mijn vrienden en mijn familie. Ik zal er alles doen om te slagen. We blijven positief."