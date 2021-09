F1 Zandvoort: unieke kombochten, vlakbij zee en aartsmoeilijk om in te halen

"Monaco, maar dan zonder muren"

Het circuit van Zandvoort is altijd een erg smal circuit geweest. Bovendien zijn de F1-auto's in de loop der jaren langer en breder geworden, waardoor inhalen er bijzonder moeilijk zal zijn. De kwalificaties zullen dus nog belangrijker zijn dan anders. "Inhalen zal inderdaad lastig worden", zegt thuisrijder Max Verstappen van Red Bull. "In de kwalificaties zal het hard gaan. Het minste foutje kan grote gevolgen hebben." Pierre Gasly verwacht een moeilijke wedstrijd. "De rechte stukken zijn vrij kort en door de smalle baan wordt inhalen niet eenvoudig. Het wordt een beetje zoals Monaco, maar dan zonder muren", meent de Fransman van AlphaTauri.

Norris: "Zandvoort is een cool circuit"

Voor veel rijders wordt het dit weekend een eerste kennismaking met het circuit, al hebben sommigen er in het verleden wel al geracet in een andere klasse.



"Ik heb er eens één keer een wedstrijd in de Formule 3 gereden", herinnert thuisfavoriet Verstappen zich. "Toen was ik nog "de zoon van Jos". Nu wordt het een heel andere race, want het circuit is helemaal anders dan toen."

Ook Gasly was al eens in Zandvoort. "In 2012, in de Formule Renault", klinkt het. "Ik heb nu al eens geoefend in de simulator, maar het circuit is nu heel anders dan toen."



"De nabijheid van de zee kan ook een rol spelen. Ik verwacht dat de wind wel wat zand op het circuit zal blazen. De omstandigheden kunnen tijdens het weekend snel wijzigen", meent de Fransman.

Lando Norris kon er zelfs al eens een keertje winnen. "In de Formule 3 in 2017", weet de McLaren-rijder nog. "Zandvoort is een cool circuit, al is het wel hard veranderd. Die kombochten kunnen voor een heel ander wedstrijdverloop zorgen."