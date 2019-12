Zandvoort is nu nog bouwwerf: "Enige F1-circuit ter wereld met kombochten"

Op 3 mei 2020 is het circuit van Zandvoort voor het eerst sinds 1985 opnieuw het decor voor een Formule 1-race. Maar wie de omloop vandaag bekijkt, moet vaststellen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. "Er moet inderdaad nog het een en ander gebeuren", bevestigt directeur Robert van Overdijk aan de NOS. "We streven ernaar om de baan in februari in gebruik te nemen."

Het circuit zal na de werken ingrijpend veranderd zijn. Twee bochten worden omgetoverd tot kombochten. De laatste bocht krijgt zelfs een hellingspercentage van 32 procent. "Er is geen F1-circuit ter wereld dat kombochten heeft", zegt Jan Lammers, de sportieve directeur van de Grote Prijs in Zandvoort.

"Iedereen wordt tot het uiterste op de proef gesteld. Ik verwacht dat de toprijders er nu al over aan het nadenken zijn. Ze kunnen niet wachten om in de simulator te kijken wat ze met die twee bochten kunnen. Dit wordt het mooiste en meest uitdagende circuit van Europa."