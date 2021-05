Gele trui Brent Van Moer: "Misschien goed dat ik verkeerd ben gereden in Limburg"

"Gelukkig beschikte ik een week later nog over dezelfde benen. De laatste kilometers waren echt genieten. Ik viel niet stil, ging nog redelijk hard en wist dat ik ging winnen."

Op pinkstermaandag liep het nog mis voor Van Moer in de Ronde van Limburg. "Een grote ontgoocheling, omdat ik verkeerd werd gestuurd", zegt hij.

"Het is gewoonweg fantastisch", zei Brent Van Moer, toen we hem gisteravond nog aan de lijn kregen. "Niet alleen omdat ik mijn allereerste zege bij de profs boek, maar ook de manier waarop. En dat op het hoogste toneel in de wielersport. Een droom is het."

De opener in de Dauphiné was een prooi voor Brent Van Moer (Lotto-Soudal). Met een knappe solo reed hij naar de dagzege en de gele leiderstrui.

"Gele trui lijkt op die van de Tour"

Voor de laatste klim waande Brent Van Moer zich nog niet zegezeker. "Onze manager John Lelangue sprak me moed in. Hij adviseerde me om aan te vallen op de laatste klim. Blijkbaar zat er nog wat op."



Straks draagt Van Moer de gele trui. "De Tour is het nog niet, maar het shirt lijkt er wel erg op. En zo'n leeuwtje heb ik nu ook al."



De Ronde van Limburg is dan ook vergeten. "We lachen er al mee", geeft de renner toe. "Misschien is het goed dat ik daar verkeerd ben gereden."

Hoe lang wil Van Moer het klassement aanvoeren? "Mijn Dauphiné is nu al geslaagd, maar ik ga er wel voor vechten om de trui nog enkele dagen te dragen", antwoordt hij.