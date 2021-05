Cafés bij Jan Breydelstadion nemen zondag terrassen weg: "Rechtstaand consumeren"

Vanavond of zondag kan Club Brugge zich tot kampioen kronen. De horeca-uitbaters op de Platse, het plein vlakbij het Jan Breydelstadion, treffen maatregelen. "We zullen een soort raamverkoop doen", zegt voormalig Club-doelman Sven Dhoest, die werkt in het café van zijn ouders.

Sven Dhoest: "Mensen kunnen wedstrijd niet volgen op de Platse"

Door de nakende titel van Club Brugge zaten de burgemeester van Brugge, de politie en de horeca-uitbaters uit de omgeving van het stadion gisterenavond samen. Zondag worden de terrassen weggehaald voor de horecazaken op de Platse, het plein in de buurt van het Jan Breydelstadion. "Omdat er dan waarschijnlijk wel wat meer mensen zullen afzakken naar het plein. Door stoelen en tafels weg te nemen zullen iets meer mensen rechtstaand hun drankje kunnen consumeren", zegt Sven Dhoest, die werkt in het café van zijn ouders. "Voor de wedstrijd kunnen de mensen naar hier komen om iets te drinken. We zullen niet oproepen om niet te komen. Maar we vragen wel dat ze hun gezond verstand gebruiken en dat ze niet massaal komen." "De mensen kunnen de match hier niet volgen, want buiten mogen we geen groot scherm plaatsen. Binnen mogen de mensen ook niet. De wedstrijd van Club bekijk je dus best thuis op televisie."

We vragen dat de mensen hun gezond verstand gebruiken en niet massaal komen Sven Dhoest

"Ik heb nog contact met Mechele en Clement"

Sven Dhoest heeft nog altijd een blauw-zwart hart. In 2011 maakte hij op zijn 17e zijn debuut als Club-doelman. Hoe kijkt hij tegen de titelstrijd aan?



"Als ex-speler van Club hoop ik dat ze zo snel mogelijk kampioen zijn. Liefst al vanavond om kwart over 8. Is het zo niet, dan pakken we wel dat puntje tegen Anderlecht." Heeft Dhoest nog contact met Club-spelers? "Met sommige spelers wel, Brandon Mechele bijvoorbeeld. Ook met Philippe Clement heb ik nog contact, hij was nog mijn beloftetrainer. Ik ben nog een beetje betrokken bij de club." "Club Brugge is volgens mij de enige verdiende kampioen dit jaar. Tegen Antwerp was er al beterschap in het spel, ze zullen het vandaag gewoon afmaken."

Korpschef: "Vanavond valt er niets te beleven aan stadion"