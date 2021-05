Nummer 17: Club Brugge hernieuwt zijn landstitel op het veld van Anderlecht

Anderlecht liep het grootste deel van de wedstrijd achter de feiten aan. Pas in de slotfase kwam paars-wit op toerental. "Zo is het al een paar matchen. Hoe spelen we op het einde zo, maar in de 1e helft niet", zegt Lukas Nmecha.

"We moeten ons spel analyseren. We beginnen niet meteen goed, maar op het einde laten we het zien; het talent en de spelers. Het is weer een gelijkspel. We moeten echt leren winnen. Als we meer winnen, waren we misschien kampioen."

"Maar Club verdient het. Ze hebben een goeie start van het seizoen gehad. Ze hebben goeie spelers, ze scoren veel. Maar het zal misschien snel veranderen. Ze weten dat we eraan komen. We kunnen het elke ploeg moeilijk maken."

Vraag is dan wel of Anderlecht dat volgend seizoen met of zonder Nmlecha zal doen. "Of ik blijf? We zullen zien. Die panenka? Dat is altijd een risico. Als je weet wat je wil doen, moet je het gewoon afmaken."