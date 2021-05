Vandenbempt: "Vreemd genoeg moet Club hopen dat Antwerp verliest van RSCA"

Club Brugge incasseerde drie goals tegen Racing Genk en dat alleen al was een hele tijd geleden. De vorm van beide clubs lijkt omgekeerd evenredig.

"We zagen een ploeg die twijfelt en moeilijk aan kansen geraakt, tegen een ploeg in volle glorie, in volle vertrouwen en in vorm. Genk is een ploeg die maar naar een bal moet kijken en die vliegt er dan per definitie in."



"Ik vond het verschil tussen de twee ploegen tot aan de 1-0 niet groot. Er was eigenlijk zelfs geen verschil. Het was wel zeer verrassend om vast te stellen - en dat heeft trainer Philippe Clement ook gedaan - dat Club na de 1-0 geen antwoord had en over de volledige tweede helft maar een kans creëerde, en toen stond het al 3-0."

"Je kan een match verliezen met 1-0 of 2-1, maar verliezen met 3-0 en in het laatste halfuur kansloos worden weggezet door een ploeg die vliegt momenteel, dan baart dat zorgen, denk ik."