Makelaar Refaelov: "Hadden ze bij Antwerp gewild dat Lior loog?"

Onvrede bij Antwerp na de bekendmaking van de transfer van Lior Refaelov naar Anderlecht. Het stamnummer 1 hekelde in een communiqué de timing en handelswijze rond de overgang. Dudu Dahan, makelaar van de Israeliër, fronste zijn wenkbrauwen. "Hadden ze gedacht dat we tot augustus zouden wachten?"

Drie maanden lang belde ik naar Antwerp en nam niemand de telefoon op Dudu Dahan, makelaar van Lior Refaelov

"Kijk, eigenlijk was de intentie altijd om met Antwerp voort te gaan", vertelt Dahan. "Alleen hebben ze ons negatief verrast. Ik had gedacht dat ze ons na de Gouden Schoen zouden opbellen om te vragen wat we wilden - zoals dat bij alle winnaars gebeurt." "Maar dat gebeurde niet de dag erna. Zelfs niet de maand erna of 3 maanden erna. Ik belde naar Antwerp en niemand nam de telefoon op. En wanneer ik naar het stadion kwam, deed niemand de deur open. Dat vond ik vreemd." "Ik heb gehandeld in de belangen van mijn cliënt. Lior heeft drie kinderen, op een bepaald moment vroeg zijn vrouw mij: waar moeten ze volgend jaar naar school gaan? Ik heb gedaan wat ik moest doen."

Overtuigd door telefoontje van Kompany

Bij Anderlecht voelden Refaelov en zijn entourage wel waardering. "Een telefoontje van Kompany naar Lior heeft het verschil gemaakt", vertelt Dahan. "Dat gaf hem een goed gevoel. En ook met het management was alles snel afgehandeld." Toen Antwerp lucht kreeg van het akkoord, kwam het uiteindelijk ook met een voorstel. "Het bod was zelfs beter dan dat van Anderlecht. Alleen kwam het te laat - we hadden ons woord gegeven aan Anderlecht."



"In het leven moet je keuzes maken als een man. Je moet jezelf iedere ochtend in de spiegel kunnen zien en weten dat je het juiste hebt gedaan."

Positief gesprek met Vercauteren

Bij Antwerp hekelen ze dat Anderlecht de transfer aankondigde net voor de start van de play-offs. Daar kan Dahan geen begrip voor opbrengen. "Willen ze dan dat Rafa liegt? Wij zijn niet dat soort mensen. Op alle meetings met clubs had ik de vraag gekregen: is het nog mogelijk om Refaelov te krijgen?" "Wat had ik dan moeten zeggen? En ook Rafa had zijn vrienden in de kleedkamer in de ogen moeten kijken, wetende dat hij al tekende voor een andere club. Wij kunnen niet dat soort mensen zijn."

Misschien moeten de 2 clubs samenzitten om tot een oplossing te komen voor de play-offs