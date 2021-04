Het gepoker rond Refaelov: "Hij wou bij Antwerp blijven, maar kon dat niet als gentleman"

Download de podcast van De Tribune

De strategie van Luciano D'Onofrio

"Antwerp is in de tussentijd ook wakker geschoten en bood Refaelov eerst een voorstel voor 1 seizoen. Daarvoor hebben Paul Gheysens en Sven Jaecques D'Onofrio overgeslagen en zelf initiatief genomen. Omdat ze hoorden vanuit de spelersgroep en de trainersstaf hoe belangrijk Refaelov is voor Antwerp."

"D'Onofrio hanteert graag de theorie van de chaos. Hij leeft van onrust in een kleedkamer. Omdat er geen voorstel kwam, is Refaelov uiteindelijk gaan praten met Anderlecht. Dat duurde al een paar weken."

"Eigenlijk wou Refaelov bij Antwerp blijven", weet Tom Boudeweel uit goede bron. "Hij woont in Antwerpen en voelt zich goed bij de club. Maar er kwam geen voorstel tot verlenging. Dat is vaker de strategie van Luciano D'Onofrio natuurlijk."

"Refaelov past bij Anderlecht op en naast het veld"

Anderlecht haalt dus een gentleman in huis, maar haalt paars-wit ook een speler die de volgende twee seizoenen het project van Vincent Kompany kan ondersteunen?

"Ik denk dat Refaelov zeker voor volgend seizoen een goede keuze is van Anderlecht. Verder kan ik niet in de toekomst kijken. Refaelov past bij het huis. Het voetbal dat Vincent Kompany wil spelen, is aanvallend met combinatievoetbal over de grond."



"Of Refaelov het hele seizoen op een hoog niveau zal spelen, kan ik niet zeggen, want dat heeft hij bij Club Brugge en Antwerp ook niet gedaan. Maar Anderlecht zal zeker iets aan hem hebben op het veld - als winnaarstype - én ook in de kleedkamer".

"Momenteel is Refaelov in de kleedkamer van Antwerp een bijzonder belangrijke pion. Ik heb gehoord dat het er tijdens de rust van Moeskroen - Antwerp stevig aan toe ging in de kleedkamer omdat het de bedoeling was om Refaelov te wisselen tijdens de rust. De spelersgroep zou zich daar nogal stevig tegen verzet hebben."

Voor Refaelov zelf is de keuze voor Anderlecht ook niet onlogisch. "Mijn stelling is altijd geweest dat Refaelov niet de Gouden Schoen had gewonnen als Frank Vercauteren van in het begin van het seizoen trainer was geweest van Antwerp."

"Refaelov was een van de personen die het minst tevreden was met de aanpak van Vercauteren. Daarom gaat hij graag naar Anderlecht op sportief vlak, omdat hij daar opnieuw aanvallend voetbal kan brengen."