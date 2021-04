Gouden Schoen Lior Refaelov tekent voor 2 jaar bij Anderlecht

Toch een bommetje voor de start van de play-offs. Antwerp ziet volgend seizoen Lior Refaelov transfervrij naar Anderlecht vertrekken. De Israëli was einde contract op de Bosuil en de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst draaiden op niks uit.

"Iedereen kent de kwaliteiten van Lior en het is duidelijk dat deze heel goed aansluiten op het voetbal dat wij voor ogen hebben", vertelt sportief directeur Peter Verbeke op de clubwebsite. "Door zijn ervaring maar zeker ook door zijn enorme drive en professionalisme is hij iemand die onze vele jonge spelers op en naast het veld beter kan maken. In die zin kan Lior de ontwikkeling van deze spelers versnellen en tegelijk ook belangrijk zijn voor de club met goals en assists."

Komt Refaelov nog in actie?

Vraag is wel of Antwerp nog rekent op Refaelov in de play-offs. Met twee matchen tegen Anderlecht als directe concurrent voor plaats 2 lijkt dat zeer twijfelachtig. Eerder stuurde Antwerp Simen Juklerød al naar de B-kern omdat hij naar Racing Genk trekt. Voor de Great Old was de flankaanvaller dit seizoen goed voor 14 goals en 12 assists.