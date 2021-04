Frutos verlaat Anderlecht in Mauve: "Moeilijk, maar maakt deel uit van het leven"

Begin februari komt het nieuws dat assistent-coach Nicolas Frutos de paars-witte deur achter zich dichttrekt. De Argentijn gaat zijn landgenoot Hernan Losada achterna en trekt naar het Amerikaanse DC United.

"Nico was een van de mensen waarmee ik tot midden in de nacht kon praten en overleggen. Het was vooral de energie die hij me bijbracht. Dat was heel waardevol", zegt Kompany over de Argentijn.

Frutos, die van 2006 tot 2010 voor Anderlecht speelde, verlaat de club met pijn in het hart. "Anderlecht is erg belangrijk geweest in mijn leven", zegt de 39-jarige Argentijn. Het is een beetje moeilijk, maar dat maakt deel uit van het leven. En goed, we moeten doorgaan."

Bij zijn afscheid had Frutos nog enkele mooie woorden klaar: "Ik ben zeker dat we op de juiste manier aan het werken zijn en dat we het seizoen zullen eindigen met goede resultaten. Doe zo voort. Ik wens jullie het beste toe voor jullie carrières en jullie families."