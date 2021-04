Dossier misbruik in de turnwereld: hoe zat de vork aan de steel?

Hoe begon de heisa?

"Ik wilde per se winnen, ten koste van alles, en stelde mij daarbij spijkerhard op", zei hij. "Ik schaam mij diep nu. Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, schelden, kwetsen of kleineren. Maar het gebeurde wel."

In Nederland ging de bal aan het rollen na de meedogenloze documentaire Turn! . Niet veel later klapte ook de Nederlandse coach Gerrit Beltman uit de biecht, die van 2000 tot 2008 Aagje Vanwalleghem begeleidde.

Een storm van kritiek

Door de getuigenissen kwamen ook de huidige hoofdcoaches in de Gentse gymzaal, Yves Kieffer en Marjorie Heuls, in opspraak.

Eenzelfde geluid bij Gaëlle Mys, die 3 keer naar de Spelen ging. "Gerrit is vertrokken, maar er zijn nieuwe trainers gekomen en hetzelfde verhaal is opnieuw begonnen. Intimidatie, pesterijen..."

Hoe reageert de nieuwe generatie?

Voor Kieffer en Heuls kwamen de beschuldigingen als een donderslag bij heldere hemel. "We kunnen zaken beter doen, we zijn niet perfect. Maar er is geen sprake van misbruik in de Gentse gymzaal", verdedigde Kieffer zich.

De twee hoofdcoaches kregen meteen ruggensteun van Nina Derwael. "Dat er nog niets veranderd is in vergelijking met vroeger, klopt niet. Uiteraard zijn er nog discussies. Maar als Yves en Marjorie vertrekken, ben ik mee."

In een open brief reageerde de nieuwe generatie na 8 maanden op "het negatieve beeld" van het regime in de Topsportschool.



"We hebben er genoeg van om te horen dat er niks veranderd is de voorbije 10 jaar, terwijl dat totaal niet waar is. Wij kunnen in goeie omstandigheden trainen en alle experten rond ons helpen ons elke dag om onze dromen te realiseren."