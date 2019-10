Ophef over docu Turn!: het (huilende) gezicht achter de topsportdroom

In Turn! volgt Esther Pardijs haar eigen 9-jarige zoon Roman en zijn vriendje Wytze terwijl ze hun turndroom (en die van hun ouders) proberen waar te maken. Het is een documentaire gedrenkt in tranen, met jonge kinderen die zich grotendeels vreugdeloos laten afbeulen door koele trainers.

De documentaire toont niet alleen de Spartaanse trainingsregimes in de turnwereld - waarvan toch verondersteld werd dat daarover samen met het IJzeren Gordijn het doek gevallen was - maar ook de worsteling van de ouders tussen de liefde voor hun kind en hun eigen ambitie.

Vooral Oscar, de vader van Wytze, laat zich vaak meeslepen door zijn dromen voor zijn kind. "Het is niet alleen maar plezier maken en lol hebben. Het gaat toch ook over de winst. Als ouder wil je dat je kind iets bereikt", horen we hem zeggen.

Het is dan ook geen verrassing dat verderop in de documentaire blijkt dat Oscar een turnhalverbod heeft gekregen, omdat hij volgens de trainers over de schreef ging in zijn "aanmoedigingen". We zien zelfs dat de ouders van de club een opleiding krijgen over hoe ze zich moeten gedragen in de turnhal én thuis.

Uiteindelijk zullen de wegen van boezemvrienden Roman en Wytze uit elkaar lopen: Wytze wordt opgenomen in de nationale selectie, Roman houdt het turnen nog voor zijn 10e voor bekeken.