"Zonder internationals uit Bundesliga heeft Tsjechië weinig kans tegen België"

Tsjechië is zaterdag de tweede tegenstander van de Rode Duivels op weg naar het WK in Qatar. De Tsjechen wonnen woensdag makkelijk met 2-6 in Estland. Stef Wijnants bekeek de match en concludeert dat de Tsjechen de Rode Duivels hoogstens kunnen "kietelen".

Altijd op het EK

Het Tsjechië van 2021 heeft niet het talent van de generatie die de voetbalwereld in 1996 op het EK in Engeland verraste. Slechts door een Golden Goal van Oliver Bierhoff hield Duitsland Tsjechië van de Europese titel. Spelers als Nedved, Poborsky, Smicer en Berger lopen vandaag niet bij de Tsjechische ploeg rond. Ook de ploeg die in 2004 gebouwd werd rond ex-Anderlecht-spits Jan Koller en Arsenal-vedette Thomas Rosicky bulkte meer van de mogelijkheden. Nederland, Duitsland en Denemarken werden door de speelse Tsjechen onder de voet gelopen. Een cynische Griekse ploeg onthield Tsjechië toen een nieuwe finale. Toch zijn de Tsjechen sinds hun onafhankelijkheid in 1993 altijd op een EK geweest. In de zomer zijn de Tsjechen er dus voor de 7e opeenvolgende keer bij. Ter vergelijking: de Rode Duivels beginnen straks aan hun 3e Europees kampioenschap in dezelfde periode.

Defensie te pakken

Of het nu tegen Luxemburg, Andorra of Estland is: 2-6 is een resultaat dat niet meer zo vaak in interlands opduikt. De Esten waren dan ook geen partij voor Tsjechië. Na 48 minuten stond het al 1-5. De Tsjechen pakten uit met beweeglijk voetbal onder aanvoering van kapitein Darida (Hertha BSC) en Soucek (West Ham United). Net als de Rode Duivels kwamen de Tsjechen tegen Estland al snel op achterstand. De centrale vededigers Celustka en Kudela schoven te hoog

op en werden door de vinnige Sappinen makkelijk voorbijgesneld. Estland voetbalde in het begin van de match en na de 1-6 best nog wel enkele kansen bij elkaar. Romelu Lukaku afstoppen zal een helse klus worden voor de Tsjechische verdediging. Achteraan missen de Tsjechen een echte leider. Drie spelers van de viermansdefensie komen uit in de eigen Fortuna Liga en missen dus veel matchen op het hoogste niveau. Kudela en de aanvallende linksback Boril maken wel deel uit van Slavia Praag, dat in de Europa League in de kwartfinales staat. Slavia schakelde de voorbije maand eerst Leicester City en daarna Rangers uit.

Lukaku afstoppen zal een helse klus worden voor de Tsjechische verdediging. Stef Wijnants

Soucek man in vorm

De Rode Duivels reageerden vrij snel op de achterstand tegen Wales. Ook de Tsjechen zetten de situatie nog binnen het halfuur recht. Geen verrassing dat spits Patrick Schick een hoofdrol vertolkte. Eerst trapte de aanvaller van Leverkusen met een volley de gelijkmaker binnen, daarna legde hij met zijn borst af voor Antonin Barak (Hellas Verona). Nog voor de rust hadden de Tsjechen de buit binnen. Tomas Soucek (West Ham United) scoorde eerst met zijn hoofd na een hoekschop, daarna met een knap afstandschot. Soucek maakte meteen na de pauze zijn hattrick rond. Soucek is een allrounder op het middenveld die niet alleen in de nationale ploeg scoort, ook bij de verrassing van de Premier League West Ham United trof hij al 9 keer raak. De boomlange middenvelder (1m92) werd de voorbije twee jaar verkozen tot Tsjechische voetballer van het jaar en wordt bij afwezigheid van de Bundesliga-internationals de man die de Duivels in de gaten zullen moeten houden.

Onthoofd door Duitse coronaregels

Voor de match van zaterdag kampt Tsjechië met hetzelfde probleem als de Rode Duivels: de internationals die in de Bundesliga spelen mogen niet meereizen naar Praag. De reden: de strenge coronarestricties die de Duitse autoriteiten hebben opgelegd. Terwijl Roberto Martinez zaterdag voor zijn basiselftal geen beroep kan doen op Thomas Meunier en Thorgan Hazard en Timothy Castagne en Yannick Carrasco evenwaardige vervangers zijn, wordt de Tsjechische selectie door deze regel onthoofd. Van spits Patrick Schick hoeven de Belgen alvast geen beelden te bekijken. Schick is het speerpunt van de ploeg, de "onmisbare Lukaku van Tsjechië". Zijn afwezigheid zou eventueel opgevangen kunnen worden door Michael

Krmencik, de spits van Club Brugge die verhuurd wordt aan PAOK. We vermoeden dat Krmencik de Belgische defensie niet meteen veel angst zal inboezemen, al scoorde hij in juni 2017 wel in een vriendschappelijk duel tegen de Belgen. Vydra (Burnley) en Pekhart (Legia Warschau) zijn de andere kandidaten voor de positie op de nummer 9. Niet alleen Schick zal zaterdag afwezig zijn. In doel zal Pavlenka (Werder Bremen) ontbreken. Op de rechtsachter kan Tsjechië niet rekenen op Kaderabek (Hoffenheim), maar zijn vervanger Coufal is bij West Ham een vaste waarde en zal dus niet de grootste verzwakking zijn. En ook de kapitein van de Tsjechen zal zaterdag niet op het veld te zien zijn. Vladimir Darida speelt al 6 jaar bij het Duitse Hertha BSC en heeft met zijn 69 interlands de ervaring om het ritme van het spel te bepalen. Zonder Schick en Darida kijken de Tsjechen de Rode Duivels bijzonder verzwakt in de ogen. Ze zullen boven zichzelf moeten uitstijgen om België punten te ontnemen.

Back to barrage WK 2002

Tsjechië maakte de laatste jaren wel een goede beurt. Onder leiding van de in Europa onbekende bondscoach Jaroslav Silhavy kwalificeerde het zich voor het komende EK. Zo won Tsjechië in de kwalificatiepoule onder meer van Engeland. In de zomer zijn opnieuw Engeland, Kroatië en Schotland de tegenstanders. Bovendien zullen de Tsjechen bij de volgende Nations League een mogelijke tegenstander zijn van de Belgen, want ze promoveerden naar Divisie A. Kortom: de Tsjechische nationale ploeg, die afwezig was op het WK in Rusland en met slechts 1 punt EURO 2016 verliet, kent een revival. Belgie speelde de voorbije 20 jaar vijf keer vriendschappelijk en kon slechts één keer winnen. Maar in de twee matchen met inzet trokken de Duivels wel aan het langste eind. Voor deelname aan het WK van 2002 moesten beide landen in een barrageduel uitmaken wie naar Japan en Zuid-Korea mocht afreizen. De Belgen wonnen in Brussel met 1-0 (een goal van Gert Verheyen) en in Praag knalde Marc Wilmots vanop de strafschopstip de Rode Duivels naar het WK. Dat was tegen een erg sterke Tsjechische generatie. Nu steekt de kwaliteit van Lukaku, De Bruyne, Courtois en co torenhoog uit boven die van de huidige Tsjechische spelers. Winnen is voor België dus de enige optie.