Martinez over vertrek Vermaelen: "Meer tijd nodig om te herstellen van match tegen Wales"

In de persconferentie een dag voor de confrontatie met Tsjechië werden opvallend veel afwezigen genoteerd. Vermaelen, Carrasco, Hazard en Meunier komen niet in actie. Toch maakt Roberto Martinez zich geen grote zorgen: "Heb spelers die hen kunnen vervangen en waar ik in geloof."

Deze ochtend raakte het nieuws bekend dat Thomas Vermaelen het vliegtuig had genomen richting Japan. Dat omwille van quarantainemaatregelen daar, maar de verdediger sukkelt ook met kleine kwaaltjes volgens bondscoach Roberto Martinez. "De planning voor Vermaelen was dat hij 2 keer 45 minuten zou spelen, maar hij had meer tijd nodig om te herstellen van de duels in de wedstrijd tegen Wales. Op basis van de coronamaatregelen in Japan, besloten we hem vervroegd terug te laten keren", deelde Martinez mee. "Thomas was zelf niet teleurgesteld met het nieuws. Hij heeft een sterke helft gespeeld tegen Wales, tegen sterspelers zoals James en Bale. Ik ben gelukkig met de toewijding van Vermaelen naar de nationale ploeg toe", besloot de bondscoach.

Op voorhand geweten dat we spelers uit de Duitse competitie niet konden meenemen naar Tsjechië. Roberto Martinez

Naast Vermaelen is ook Carrasco geblesseerd en mogen Thorgan Hazard en Thomas Meunier niet aantreden tegen Tsjechië. "Het was op voorhand geweten dat we spelers uit de Duitse competitie niet konden meenemen naar Tsjechië. Het zijn regels van de Duitse overheid , die moeten we accepteren en er het beste van maken."

"Na het WK 2018 moest er meer competitie komen op bepaalde posities. Voor Meunier en Hazard hebben we 4 spelers die hen kunnen vervangen en waar ik in geloof." Martinez is op zijn hoede voor de Tsjechen: "De aanvallende capaciteiten van spelers zoals Tomáš Souček belichamen de ingesteldheid van Tsjechië. Ze sturen veel volk naar voren en zijn gevaarlijk op de omschakeling."

Tot slot kwam de wedstrijd tegen Wales nog eens ter sprake. Baart het de bondscoach zorgen dat de Duivels geregeld op achterstand komen? "De manier waarop we tegen Wales spelen, bewijst dat de groep gefocust is.

Dat de ploeg goed reageert en kalm blijft is belangrijker dan een vlekkeloze wedstrijd spelen. Je moet getest worden als ploeg, zonder tests kun je niet presteren op een groot toernooi."

Tielemans: "Klik met Dendoncker is er nog"

Youri Tielemans is bezig aan een sterk seizoen bij Leicester City, waar hij onbetwist titularis is. Over zijn rol bij de Duivels is de middenvelder voorzichtig: "Voor mij is het simpel, ik wil goed spelen en constante prestaties neerzetten. Die komen vanzelf als je er hard voor werkt." Tegen Wales vormde hij een tandem met Leander Dendoncker. Een vertrouwd gevoel voor Tielemans, die al 124 matchen speelde met zijn maatje. "De klik tussen ons is er zeker nog."

Blessures zijn er vaak in het voetbal, een slechte tackle is snel gebeurd. Youri Tielemans

"We hebben veel samen gespeeld, maar ook naast het veld spreken we vaak. We kennen elkaars kwaliteiten door en door, dat zorgt voor automatismen op het veld", weet het 23-jarige jeugdproduct van Anderlecht.

Tielemans speelt nagenoeg elke wedstrijd voor club en land. Is hij , in tegenstelling tot Hazard en Vermaelen, vrij van blessureleed of vermoeidheid? "Ik neem voldoende rust tussen de wedstrijden. Je hebt ook geluk nodig, een slechte tackle is snel gebeurd. Blessures zijn er vaak in het voetbal, maar daar probeer ik niet aan te denken als ik speel."