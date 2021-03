Thomas Vermaelen moet terugkeren naar Japan door quarantainemaatregelen

Yannick Carrasco bleef wel in Tubeke. De aanvaller van Atlético Madrid hoopt speelklaar te raken voor de wedstrijd dinsdag in Leuven tegen Wit-Rusland.

Thomas Vermaelen speelde woensdag nog een helft tegen Wales, maar zal niet meer aantreden tegen Tsjechië en Wit-Rusland. De verdediger keerde deze ochtend terug naar zijn club in Japan, Vissel Kobe, waar hij nog een week in quarantaine moet.

Ook geen Hazard en Meunier?

Rode Duivels die spelen voor Duitse clubs, mogen niet binnen in Tsjechië omwille van de coronamaatregelen in het land. Dat is slecht nieuws voor Thorgan Hazard en Thomas Meunier.

Het duo van Dortmund stond tegen Wales aan de aftrap, maar zal op de thuismatch tegen Wit-Rusland moeten wachten om weer in actie te komen bij de Rode Duivels. Meer duiding wordt vanmiddag verwacht in de persconferentie.