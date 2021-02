Iraanse concurrent van Casse als held onthaald in Israël: "Heroïsch"

Flashback naar het WK judo in augustus 2019. Matthias Casse stond er in zijn halve finale tegenover Saeid Mollaei. Het werd een kamp die Casse naar zich toe trok, maar achteraf bleek dat Mollaei niet voluit was gegaan.

Door de politieke spanningen tussen de twee landen wilde Iran een duel met de Israëlier Sagi Muki in de finale liever vermijden. Mollaei kreeg daarom de opdracht om te verliezen. De 29-jarige Iraniër vluchtte na het WK het land uit om uiteindelijk de Mongoolse nationaliteit aan te nemen.

Nu krijgt de 29-jarige Iraniër dus steun uit onverwachte hoek. De Israëliërs staken de geplaagde Mollaei een hart onder de riem wanneer die voor een toernooi voet aan Israëlische grond zette.

"Je bent een held", klonk het onder meer. Op de website Ynet (een van de grootste nieuwswebsites in Israël, red) werd de man dan weer "moedig" en "heroïsch" genoemd.

Mollaei neemt in Israël deel aan de Grand Slam in Tel Aviv, waar ook Mathias Casse van de partij is. De judoka's zitten ondertussen op hotel in quarantaine en moeten voor hun wedstrijden een negatieve coronatest afleggen. Donderdag start het toernooi.