Officieel: Anderlecht versterkt zijn voorhoede met Jacob Bruun Larsen

Jacob Bruun Larsen kwam bij Hoffenheim niet veel aan spelen toe in de Bundesliga. Er werd naar een oplossing gezocht voor de de Deense international en die werd gevonden in Anderlecht.

Paars-wit huurt Larsen tot het einde van het seizoen van Hoffenheim, dat vorige zomer nog 9 miljoen euro neertelde voor de Deen.

Hij was gisteren al in het Astridpark voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren en poseerde even in het shirt van zijn nieuwe club. Larsen zal bij Anderlecht met het nummer 11 spelen.

Peter Verbeke, de sportieve baas van Anderlecht, verwacht veel van zijn nieuwe speler: "Jacob heeft snelheid, kracht, is man tegen man zeer sterk en heeft goede voeten. Allemaal kwaliteiten die ons kunnen helpen om onze doelen te bereiken."