"Mbaye Leye is intelligent en dwingt respect af voor een groep"

In amper 3 wedstrijden heeft Mbaye Leye het zieltogende Standard weten te reanimeren, met als laatste statement de droge 0-4-zege op KV Mechelen. "Ik denk dat het voor Mbaye een ideaal moment was om in te stappen", zegt Steve De Ridder.

"Standard is een vurige club en het is zeker niet evident om daar te werken, maar het is een beetje zijn geluk dat er momenteel veel te winnen is."

Voor Leye is het wel zijn eerste job als hoofdcoach. "Maar hij heeft op korte termijn wel veel kunnen bijleren van iemand als Michel Preud'homme. Bovendien is het niet zo dat je eerst succesvol moet zijn op lager niveau of bij een kleinere club om succes te kunnen hebben bij een topclub."