Amallah smeert toch een laagje stroop op de eerste Luikse wafel van Leye

"Ik wou betrokkenheid zien op het veld en daar ben ik tevreden over", reageerde Mbaye Leye meteen na het laatste fluitsignaal. "Ik sprak over passie en dat hebben mijn spelers goed gedaan."

Doelpuntenmaker Amallah en rechtsachter Siquet waren de uitblinkers. "Het was een complete prestatie. Ik kan alle spelers opsommen. In eigen huis moet je vooral tonen dat je wil winnen en dat is gebeurd."

"Iedereen was klaar om te werken en dat hebben we de voorbije week gedaan. We staan nog niet waar we moeten zijn, ook niet in het klassement. Maar morgen draaien we de knop weer om en bereiden we de match van zondag tegen Cercle Brugge voor."