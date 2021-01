Standard blijft foutloos onder Leye, Cercle Brugge hapt naar adem

Cercle Brugge - Standard in een notendop:

Lestienne straft foutje bij Cercle meteen af

Standard kroop daarna in de organisatie en liet Cercle komen. De thuisploeg kwam evenwel amper tot uitgespeelde kansen en maakte het zichzelf ook nog eens moeilijk door achterin slordig te acteren. Standard liet na om die foutjes bij Cercle af te straffen en trok zo met een krappe 0-1-voorsprong de kleedkamers in.

De thuisploeg probeerde snel te reageren. Terwijl Standard even met z'n tienen stond door een blessurebehandeling van Dussenne, pakte Ugbo uit met een krachtige kopslag. Bodart was geklopt, maar de lat lag dwars.

Cercle Brugge begon na het gelijkspel tegen Beerschot, eerder deze week, met vertrouwen aan de wedstrijd, maar werd al bij de eerste tegenprik van Standard koud gepakt. Raskin onderschepte een slechte pass van Kanouté en speelde meteen in op Lestienne, die de bal rustig voorbij Didillon in doel schoof.

Standard zonder te imponeren naar 6 op 6

Mbaye Leye had tijdens de rust duidelijk instructies gegeven om de match snel te beslissen, want Standard begon scherp aan de tweede helft. Amallah dwong Didillon tot een prima parade, een doelpunt van Carcela werd afgekeurd wegens buitenspel.

Lang duurde de opflakkering van Standard niet. Cercle nam de partij weer in handen, maar kende net als in de eerste helft pech bij de afwerking: een schot van Hotic ketste af op de paal. Ook Ugbo kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn uithaal hobbelde nipt naast.

Daarmee had Cercle zijn beste kruit verschoten, want veel kreeg het daarna niet meer voor elkaar. Ook de inbreng van nieuwe spits Denkey bracht geen zoden aan de dijk. Bij Standard noteerden we ook nog een debuut: aanvaller Klauss viel in en bood Bastien nog de 0-2 aan, maar die besloot naast. Eindstand 0-1 dus, een goed rapport voor Leye, grote zorgen bij Cercle Brugge.