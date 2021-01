9 op 9: Wonderdokter Mbaye Leye dient Standard een zeer efficiënt vaccin toe

KV Mechelen - Standard in een notendop:

De spits in Dussenne komt naar boven

Met 12 op 12 in het rugzakje was er aan drive en gretigheid geen gebrek bij KV Mechelen.

De thuisploeg charmeerde wel met zijn combinaties, maar die stopten veel te vaak in de zone van de waarheid.

Bij de bezoekers primeerde dan weer de organisatie en het was dan ook niet toevallig dat Standard halfweg de eerste helft toesloeg op een vrijschop, een doelpunt dat toch wel uit de lucht viel.

Dussenne had een zeer pientere loopactie in petto, dook op het gepaste moment het gat in en volleyde als een volleerde spits de 0-1 droog en stijlvol in doel. 0-1, meteen ook het enige hoogtepunt in het eerste bedrijf.