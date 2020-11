Voormalig Genk-verdediger Anele overlijdt na auto-ongeluk in Zuid-Afrika

Anele Ngcongca werd in 2007 door Racing Genk opgepikt bij het Zuid-Afrikaanse FC Fortune. In ons land zou hij uitgroeien tot een van de beste rechtsachters uit onze competitie. Hij speelde meer dan 250 matchen voor Genk en mocht er zelfs de aanvoerdersband dragen.

In 2017 trok hij terug naar Zuid-Afrika om er voor de Mamelodi Sundowns te gaan spelen. Daar zegde hij eerder dit jaar zijn contract op om deel uit te maken van het nieuwe project bij Roeselare. Maar dat viel uiteindelijk in het water.

Gisteravond raakte Anele met zijn auto betrokken in een ongeluk in de Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu-Natal. De 53-voudige international was op slag dood. Zijn vrouwelijke passagier vecht in het ziekenhuis nog voor haar leven.