Théo Bongonda sluit hoofdstuk-Thorup af: "Hij had geen "ballen""

"Mijn reactie was er één van ontgoocheling"

Bongonda vond tegen STVV twee keer de weg naar het doel en bezorgde Racing Genk zo 12 op 12. "Uiteraard is het leuk om te scoren, zeker in een derby. Maar het belangrijkste is uiteraard de zege", zei de Genkse draaischijf na de wedstrijd.

"We speelden in het begin van het seizoen misschien beter, maar toen pakten we geen punten. Nu wel", voegde Bongonda er nog aan toe.

Is het vertrek van Jess Thorup naar FC Kopenhagen ondertussen al wat verteerd? Bongonda haalde op sociale media nogal uit naar de Deen. "Voor alle duidelijkheid: het stoort me niet dat hij vertrokken is - ik wens hem het allerbeste en het is een goede coach - maar wel de manier waarop."

"We kwamen net uit een moeilijke periode en hij had ons kunnen inlichten dat hij een beter voorstel had gekregen van een andere club."

"Thorup heeft geen “ballen” genoeg gehad om ons iets te vertellen. Het is misschien wel een goede trainer, maar ik ben ontgoocheld in hem als persoon. Mijn reactie was er één van ontgoocheling. Ik had hem graag als trainer. We hebben vandaag op de best mogelijke manier geantwoord."