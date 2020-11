Genk zet ook zonder Thorup zijn zegereeks voort dankzij matchwinnaar Bongonda

Domenico Olivieri loodste Genk naar de zege. "Over sommige zaken ben ik blij. Ik zag een ploeg die gestreden, gelopen en gewerkt heeft. Ik denk ook dat we de beste kansen hadden. Misschien was het voetballend niet altijd goed, maar in een derby telt maar één ding. Winnen."

Uiteindelijk hield Genk al bij al zonder veel kleerscheuren stand. "Je krijgt wat druk, een paar lange ballen en wat fases voor de goal. Echt uitgespeelde kansen zijn er voor STVV niet geweest."

"Vanaf morgen staat de nieuwe trainer voor de groep en kruip ik terug in mijn rolletje", bleef Olivieri bescheiden. "We moeten niet te ver vooruitkijken. We komen uit een moeilijkere periode. Een tijdje geleden hield niemand met ons rekening. We zien wel wat het geeft na de interlandbreak."