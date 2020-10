"Razende" Philippe Clement: "Spelers hebben groot probleem met mij"

"Ik ben niet gewoon teleurgesteld, ik ben razend. Er was een sfeertje: we zullen het hier wel doen."

"De spelers hebben geluk dat er geen fans in het stadion waren, want dan zouden ze een groter probleem gehad hebben. Maar nu zullen ze deze week een groot probleem met mij hebben."

"Ik werk al meer dan een jaar samen met deze jongens en wat ik in deze match gezien heb, is onverklaarbaar."

"Dit was een schande van ons", viel Philippe Clement bij Eleven Sports met de deur in huis.

"Voorbereiding op Dortmund zal niet rustig zijn"

Met de Champions League-wedstrijden is het programma van Club Brugge zeer druk. Was er vanavond een gebrek aan frisheid of was er gewoon te weinig kwaliteit?

Philippe Clement: "Mentaliteit is ook een kwaliteit. Niemand moet frisheid inroepen. Vorig jaar hebben we met deze spelers hetzelfde parcours gedaan. Er zijn geen excuses."

"Dit gaat over mentaliteit, over de match willen afmaken. Ik begrijp niet wat er in de tweede helft gebeurd is."

Woensdag wacht Dortmund al. "Neen, die voorbereiding zal niet rustig zijn. Als je dit doet tegen hen, dan krijg je er 8 of 9 binnen."

"Ik wil een reactie, maar ook volgende zondag in de competitie tegen Oostende."

"De competitie is ook superbelangrijk voor deze club. De spelers moeten laten zien dat dit ook voor hen belangrijk is. Anders moet ik keuzes maken."