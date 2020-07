Laura Waem: "Dat Gymfed alles minimaliseert, is klap in het gezicht"

Nochtans nam Nina Derwael het maandag nog op voor de huidige coaches . Logisch, vindt Waem. "De meisjes die er nog inzitten, beseffen dat er voor hen heel veel op het spel staat en dat hun dromen wel eens in gevaar zouden kunnen komen. Ik vind het zeer erg dat de Gymfed Nina in die positie plaatste. Ze zit ook in die situatie."

Bij Sporza herhaalt ze haar eis om excuses van de Gymfed. "Op een bepaald moment zullen ze zich wel moeten excuseren. Het is aan hen om eens een stap vooruit te zetten en daar eerlijk in te zijn", vindt Waem.

Het was de biecht van ex-turncoach Gerrit Beltman die de bal aan het rollen bracht. Wat volgde was een golf van getuigenissen van (ex-)turners die vertelden over de wantoestanden in de gymzaal. Ook Laura Waem, die België vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Rio, kwam op Facebook met een uitgebreid relaas .

"In de aanloop naar de Spelen in Rio keek ik in een interview met Humo kritisch, maar objectief naar de situatie. Het gevolg was dat ik genegeerd werd en dat er gedreigd werd met een niet-selectie voor Rio. Dat was erg moeilijk en is me tot op vandaag bijgebleven."

"Ik herinner me ook een situatie waarbij (coach) Marjorie Heuls in conflict ging met Gaëlle Mys. Ik heb er enorm spijt van dat ik dat toen niet gefilmd heb, dan waren er vandaag geen twijfels meer geweest over de ethiek van de huidige coaches."

"Nu ben ik wel blij dat iedereen zijn verhaal doet. Ik denk dat het voor velen een enorme opluchting is. Al denk ik wel dat iedereen schrikt van de reactie van de Gymfed, die maar blijft minimaliseren wat er gebeurd is. Dat is een klap in het gezicht van alle ex-gymnasten."

Moeten de huidige coaches ontslagen worden? "Neen", zegt Waem resoluut. "Een ontslag is geen goed idee, want de coaches zijn een belangrijke factor in het werk van de huidige gymnasten. Maar er kan wel een oplossing gezocht worden. Het doel is niet om de coaches te ontslaan. De bedoeling is dat de Gymfed zich excuseert."