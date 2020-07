Vanwalleghem: "Mentale en fysieke mishandeling mag in geen enkele sport"

Over haar ervaringen met haar ex-coach Gerrit Beltman, die in een Nederlandse krant toegaf zijn turnsters slecht behandeld te hebben, laat Aagje Vanwalleghem zich in haar Instagram-post niet uit. Wel over hoe zij de toekomst ziet voor het (Belgische) turnen.

"Het topic van mentale en fysieke mishandeling bij gymnasten over de hele wereld is momenteel erg actueel", schrijft Vanwalleghem. "Dit is sinds de start van min topsportcarrière in 2000 tot helaas nu ook in België aanwezig in de gymnastiek."

"Ik heb veel contacten in de turnwereld die me vragen aan de alarmbel te trekken. Als pionier van de Belgische gymnastiek voel ik me dan ook verantwoordelijk hierop in te gaan."

"Ik heb reeds uitvoerig getuigd in mijn boek uit 2016, dat niet toevallig "Veerkracht" heette. (...) Ik pleit voor een turnwereld waarin een gymnast zijn of haar talenten op een verantwoorde manier kan ontplooien en met plezier zijn of haar sport kan beoefenen."

"Het moet mogelijk zijn om met de volledige entourage open te bekijken wat de beste opties zijn om het leven van een gymnast acceptabel te maken, zodat ze kunnen blijven doen waarvan ze zo houden... turnen. Mentale en fysieke mishandeling in eender welke sport kan niet."