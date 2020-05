Vandenbempt: "Beste nieuws voor RSCA-fan is dat Kompany voluit meestapt in toekomstplan"

In een notendop:

"Coucke kreeg negatieve perceptie nog moeilijk gekeerd"

Twee zaken springen voor mij meteen in het oog: Marc Coucke zet een stap opzij voor Wouter Vandenhaute èn Vincent Kompany engageert zich – financieel en voor een langere periode – bij de club.

Dat laatste is wellicht veruit het beste nieuws voor de supporters van Anderlecht, want dat betekent meteen dat hij de voorbije maanden niet het gevoel heeft gekregen dat met de komst van Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute het project-Kompany ten grave werd gedragen. En dat hij voluit mee wil stappen in het toekomstplan zoals dat momenteel op tafel ligt.

Voor de 2e keer in 4 maanden heeft Marc Coucke dus iets gedaan wat niemand van hem verwacht. Eerst haalde hij met Vandenhaute zijn eerdere tegenstander in de strijd om de club te kunnen kopen binnen en nu gaat hij nog verder: Coucke ziet af van het voorzitterschap ten voordele van Vandenhaute.

En de conclusie kan blijkbaar toch ook niet zijn dat hij de club loslaat of dat hij aast op een verkoop, want Coucke engageert zich volgens het persbericht nog volop financieel bij de club.

Hij heeft wellicht begrepen dat de perceptie van hem als voorzitter/eigenaar van Anderlecht bijzonder negatief is en dat hij die nog moeilijk gekeerd krijgt. Voor de fans (en de buitenwereld) is Coucke de verpersoonlijking geworden van alles wat er sinds de overname is fout gelopen in Brussel, vandaar wellicht dat hij – tegen zijn natuur – uit het voetlicht verdwijnt en de verantwoordelijkheid om de club uit het slop te halen bij het management legt.

Dat is eigenlijk ook de logische gang van zaken: daarvoor heeft hij hen ook geëngageerd. Het is niet zoals hij het zich bij zijn komst naar Brussel had voorgesteld, dat is duidelijk, het is tot nu een lijdensweg geweest, met veel harde kritiek, daar heeft hij wellicht geen zin meer in.