Wouter Vandenhaute vervangt Marc Coucke als Anderlecht-preses, Kompany investeert mee

Vier maanden nadat Anderlecht de komst van CEO Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute als extern adviseur had aangekondigd, meldt de club opnieuw verschuivingen aan de top. Marc Coucke treedt af als voorzitter en Wouter Vandenhaute neemt zijn plaats in. Opvallend ook: Vandenhaute, maar ook Vincent Kompany gaan investeren in Anderlecht.