Vandenhaute: "Het is niet: Anderlecht wil terug, maar wel: Anderlecht komt terug!"

"Een dag of 10 geleden kreeg ik van Marc telefoon", doet Wouter Vandenhaute zijn verhaal. ""Wouter, ik denk eraan terug te treden als voorzitter en ik zou je willen vragen die rol over te nemen" zei hij. Ik ben trots dat ik die rol kan overnemen. Ik zal de best mogelijke dienaar zijn van de club."

"Ik heb de voorbije 2 jaar gemerkt dat voorzitter van Anderlecht zijn bijna een voltijdse job is", verklaart Marc Coucke de koerswijziging. "Ik wil er altijd zijn als een bedrijf mij nodig heeft, maar als voorzitter van Anderlecht moet je er áltijd zijn. Er zijn zoveel mensen, zoveel emoties."

"De club is nu in handen van een team héél professionele mensen, met veel kennis van voetbal en een ongelooflijk hart voor Anderlecht. Ik zal hen vanuit mijn nieuwe rol maximaal ondersteunen."

De uitdaging voor Vandenhaute is niet min. "Toen ik hier begon als extern adviseur was ik eerst enorm geschrokken van de financiële situatie bij de club, maar anderzijds was ik ook aangenaam verrast door het aantal goeie mensen dat hier rondloopt. Ik voel de ambitie die hier leeft. We zeggen dan ook niet: Anderlecht wil terugkeren. Nee: Anderlecht zal terugkeren!"