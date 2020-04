Michel D'Hooghe is snoeihard voor UEFA: "Houding Pro League is enige juiste houding"

"De toestand is heel ernstig"

D'Hooghe was in het verleden voorzitter van de medische commissie van UEFA en ook 14 jaar voorzitter van de Belgische voetbalbond. Hij is ook geneesheer en dus goed geplaatst om over de coronacrisis te praten. Wat vindt hij van de beslissing van de Pro League om dit seizoen te beëindigen?

"De houding van de Pro League is de enige juiste houding", is D'Hooghe duidelijk. "In mijn lange loopbaan in de internationale voetbalsport heb ik vaak meegemaakt dat er een soort weegschaal bestaat met aan de ene kant gezondheid en wetenschap en aan de aan de andere kant economie."

"Heel vaak helde de weegschaal over naar de kant van de economie. Als er nu één moment is waarop die weegschaal moet overhellen naar de wetenschap en de gezondheid van de mensen, dan is het toch op dit moment?!"

"De toestand is heel ernstig en we weten niet wat er de komende weken en maanden op ons afkomt. Als bekwame virologen zeggen dat

publieke manifestaties, zoals sportwedstrijden, het allerlaatste zullen zijn dat zal toegelaten wordt, dan moet men daarnaar luisteren. De gezondheid van onze sportmensen en –kijkers moet de absolute prioriteit zijn. Welke ook de economische argumenten zijn."

"Als men nu trainingen toelaat, dan brengt men spelers samen in kleedkamers en douches. Dan ontstaan er nieuwe corona-opstoten en moeten ploegen in quarantaine. Is het dat wat men wil?! Neen! Daarom is de houding van de Pro League de enige juiste."