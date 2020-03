Chez les Vlap: is Michel Vlap ook in De Kolonisten van Catan een kei?

Vlak voor de competitiestop kwam Michel Vlap volledig boven water bij Anderlecht. Hij vond plots blindelings de weg naar het doel en daardoor bleef Anderlecht in de running voor een plaats in play-off I.

Nu de competitie stil ligt en alle spelers in quarantaine moeten blijven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het ook voor Vlap zaak om op eigen houtje fit te blijven.

De jonge Nederlander doet dat in Friesland samen met z'n vriendin. De nummer 10 van Anderlecht heeft een eigen krachthonk ter beschikking en gaat ook hardlopen.

Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning. Met z'n vieren spelen de Vlaps een gezelschapspel aan tafel om de dag af te sluiten. "Nu is het hier nog rustig", zegt Vlap. "Dat zal straks heel wat anders zijn, want niemand kan hier tegen zijn verlies."

Ontdek in onderstaand filmpje of Vlap ook een kei is in "de Kolonisten van Catan".