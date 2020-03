Komt de Ronde van Vlaanderen er wel? Organisator: "Heel misschien"

"Belangrijkere zaken dan koers op dit moment"

Om het coronavirus een halt toe te roepen heeft de federale overheid gisteravond onder meer beslist om alle sportactiviteiten tot en met 3 april te annuleren. In het wielrennen worden Nokere Koerse (18 maart), de Bredene Koksijde Classic (20 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 Harelbeke (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) geschrapt.

"De voorbije dagen is er heel veel overlegd met collega-organisatoren. Het algemeen overheersende gevoel was toch dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan koers op dit moment, ook al is dat niet altijd makkelijk om toe te geven", reageert Tomas Van Den Spiegel van wielerorganisator Flanders Classics.

Kunnen de wedstrijden later dit jaar gereden worden? Van Den Spiegel: "Het probleem is dat we niet weten tot wanneer er niet gekoerst zal mogen worden. Het is heel moeilijk in te schatten wanneer dat wel weer zal kunnen. Bovendien zijn er ook nog de Olympische Spelen deze zomer. Als ze daarmee gaan schuiven, wordt het allemaal nog wat onduidelijker."